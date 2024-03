"Sentieri, una novità e tante possibilità"

Luca Nati è di fatto il referente del gruppo Cai di Modigliana (sezione di Faenza, con sede nella ristrutturata ex pesa pubblica), da anni camminatore e guida instancabile, prima realizzatore e poi attivo, insieme ad alcuni dei 50 componenti del gruppo e altri volontari Cai, nella riapertura di circa 160 dei 200 km di ‘Sentieri agrourbani’ creati in paese negli anni scorsi; 70 i km di sentieri Cai ufficiali, quindi tabellati e segnati, i restanti scaricabili dal sito internet www.sentieriagrourbani.com, realizzati in sinergia con l’amministrazione comunale, ma in gran parte distrutti dalle frane post alluvioni del maggio 2023. Nati è anche volontario nel gruppo manutenzione sentieri della sezione di Faenza e opera anche in altri comuni limitrofi.

Nati, qual è la situzione attuale dei sentieri?

"A piedi oggi i sentieri sono percorribili ma non in bicicletta per i divieti ancora in vigore, però sarà disponibile presto un nuovo percorso cicloturistico dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese, chiamato gran tour ValSavor – è possibile da oggi consultare i percorsi sul sito www.valsavor.it. – La Val Tramazzo fa parte di questo percorso e sarà anche una porta di ingresso, con la ferrovia sulla Val Lamone, per i fruitori dei collegamenti dalla Toscana".

ValSavor è un grande progetto di promozione rivolto soprattutto ai bikers. Quali sono i territori coinvolti?

"Le valli sono quelle forlivesi situate tra i quattro fiumi Bidente, Rabbi, Montone e Tramazzo. Ben 135 sono i percorsi nei territori dei 14 Comuni: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio".

Ci sono anche percorsi religiosi?

"Abbiamo diversi cammini sacri, che stanno per avere una grande impulso. Mi viene in mente il Cammino di San Romualdo, con i cui organizzatori parlo spesso e prospettano grandi sviluppi con il Giubileo del 2025 alle porte. I cammini passano da Modigliana e poi si dirigono verso due eremi molto importanti, quelli di Gamogna e Trebbana nell’alta valle Acerreta, dove stiamo risistemando l’intera rete escursionistica".

Sono previste anche escursioni di gruppo?

"Un esempio è il Social Trekking dei primi di marzo, una tre giorni a Faenza per la Romagna alluvionata organizzata da Walden Viaggi a Piedi, che ha consentito di visitare diversi territori delle nostre vallate e dei paesi, ma bisogna essere presenti e rispondere alle esigenze di chi li organizza altrimenti gli appassionati scelgono altri territori".

E l’accoglienza?

"In forte sviluppo è il ‘turismo lento’ e noi abbiamo un territorio fantastico, ma problemi come numero di strutture ricettive. Con l’ultimo terremoto tanti posti letto sono andati persi anche per i nostri ragazzi dello scoutismo che li frequentavano. Sono 16 a Ca’ Cornio, 65-70 a Montebello, 30-35 a San Valentino, 8 a Capanna Bellone. C’è tanto da fare e ci vorranno anni, ma partiamo da un dato di fatto: Modigliana ha una rete escursionistica e un progetto con i ‘Sentieri agrourbani’ di primissimo ordine, bisogna solo ripartire e lavorare tutti insieme con i territori vicini".