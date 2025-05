Sentiero delle Foreste Sacre, documentario e nuova guida

Saranno presentati alle 20,45 al Teatro Mentore di Santa Sofia il documentario e la nuova guida dedicati al Sentiero delle Foreste Sacre a cura del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna. "Il documentario racconta il percorso che si svolge da Marradi fino alla Verna – precisano dal Servizio promozione dell’ente Parco – attraverso la bellezza delle foreste nel corso delle quattro stagioni. Un viaggio ricco di emozioni e di incontri. Un personale atto d’amore del regista Isacco Emiliani (foto) per queste terre, che da sempre sono un suo rifugio e segnano l’inizio di un viaggio artistico indelebile. La nuova edizione della guida del percorso, scritta a quattro mani da Mario Vianelli per la parte saggistica e da Sandro Bassi per la parte escursionistica".

Il programma prevede, dopo i saluti della sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini e della presidente facente funzione del Parco Claudia Mazzoli, la presentazione della guida escursionistica di Carlo Pedrazzoli e Franco Locatelli del Servizio promozione cui seguirà la proiezione in prima assoluta del documentario di Isacco Emiliani. Conclusioni di Andrea Gennai direttore del Parco nazionale.

o.b.