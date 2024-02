Sequenziatore da 250mila euro per la Diagnostica molecolare

L’area di Diagnostica molecolare avanzata e predittiva del laboratorio di bioscienze dell’Irst, coordinata dal dottor Daniele Calistri, è dotata di un nuovo sequenziatore già in funzione grazie ad un importante investimento di 250 mila euro. Il sequenziamento genico di ultima generazione (NGS) si è dimostrato efficace e sostenibile nell’identificazione delle alterazioni molecolari per la diagnosi e la cura dei tumori. Tuttavia la risposta con la tecnologia NGS può essere più lunga rispetto ad altre metodologie e ciò può comportare ritardi nel fornire il trattamento più adeguato al paziente oncologico. "Purtroppo – precisa il dottor Calistri – per essere economicamente sostenibile è necessario che i campioni non vengano analizzati singolarmente ma accumulati, poiché questa metodologia utilizza reagenti costosi non frazionabili. Infine, occorre considerare che la NGS non è completamente automatizzata e richiede anche lunghi interventi manuali da parte degli operatori. Il nuovo sequenziatore consente, invece, di automatizzare il flusso di lavoro riducendo l’intervento dell’operatore, di ottimizzare le risorse di reagenti e contenere i costi". "Con questa nuova implementazione tecnologica, siamo in grado di offrire ai nostri pazienti un trattamento più rapido, preciso e personalizzato, mantenendo sempre al centro delle nostre attività l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e le prospettive di guarigione per coloro che affrontano la battaglia contro il cancro – conclude Lorenzo Maffioli, direttore generale – continueremo a lavorare con impegno per garantire che le ultime innovazioni siano al servizio della salute e del benessere dei nostri pazienti".

o.b.