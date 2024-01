Sequestrato mezzo chilo di hashish

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri d Forlì per possesso e spacio di sostanze stupefacenti. Uno dei due era già ai domiciliari ed è finito in carcere. Per il secondo è stato disposto l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria. In tutto i militari dell’Arma hanno sequestrato quasi mezzo chilo di hashish.

In un primo momento i carabinieri hanno preso di mira i movimenti sospetti del secondo giovane; fermato dagli inquirenti, il ragazzo aveva quasi quattro etti nelle tasche. Secondo l’accusa a darglieli sarebbe stato proprio il giovani ai domiciliari, ai quali i militari hanno quindi requisito un altro etto di sostanza stupefacente.