Serafini sull’Himalaya sulle tracce di Tucci

Oggi alle 21 nella sede del Circolo Inzir di via Bezzecca 10 il viaggiatore Maurizio Serafini (foto) racconta il suo essere esploratore in Himalaya, che vuol dire mettersi in ascolto del genius loci, percepire luoghi e anime che ti chiamano seguendo le tracce del più grande orientalista italiano del ‘900: Giuseppe Tucci. Maurizio è autore di due saggi su Tucci, della ’Guida del Cammino Francescano della Marca’ e del successo editoriale ’Per fortuna ci siamo persi’, l’arte del viaggio imprevedibile. Ingresso con tessera Arci, che si potrà fare sul momento.