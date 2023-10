Serata benefica con Elfi: "Raccolti 510mila euro per i Comuni più colpiti"

"Una foresta che cresce farà più rumore di un albero che cade". Questo slogan – che ribalta un tradizionale modo di dire – è il titolo dell’evento di donazione e ringraziamenti che avrà luogo stasera alle 20.30 al teatro ‘Diego Fabbri’ di corso Diaz. Lo spettacolo (ad invito) è organizzato da Elfi spa, con il patrocinio del Comune di Forlì: "Sarà l’occasione – spiega Sergio Lorenzi, direttore generale dell’azienda – per manifestare la nostra vicinanza al territorio dopo la tragica alluvione del maggio scorso che ha causato lutti e ingenti danni materiali".

Elfi, nata nel 2000, è oggi azienda leader nel settore delle elettroforniture, sintesi delle eccellenze artigiane romagnole, e conta 25 filiali tra la nostra regione, parte della Lombardia a della Toscana. "Non siamo stati toccati direttamente dall’alluvione – afferma Lorenzi –, ma abbiamo subito aperto un conto corrente dove far confluire le donazioni e le offerte. Abbiamo così creato un fondo emergenza alluvione per aiutare le aziende e i cittadini colpiti duramente dal tragico evento. Il risultato raggiunto è stato inaspettato e straordinario con 510mila euro donati da imprese e privati, una somma che ci riempie di orgoglio e che esprime la generosità di tanti, romagnoli e non, sensibili e vicini alle persone che hanno subito danni importanti dall’alluvione".

La somma sarà donata in quattro parti uguali ai Comuni di Forlì, Cesena, Faenza e Ravenna: "Seguiremo con attenzione la sua destinazione da parte delle amministrazioni e gli interventi che verranno effettuati". La serata al teatro forlivese, che si prevede tutto esaurito, sarà condotta dalla giornalista Simona Branchetti e prevederà una parte istituzionale con il coinvolgimento delle autorità e dei vertici aziendali Elfi, a cui seguirà un’esibizione musicale: nientemeno che lo storico gruppo musicale ‘I Nomadi’ fondato nel 1963 da Beppe Carletti e dal compianto Augusto Daolio. Gli artisti presenteranno alcuni celebri brani del loro repertorio: da ‘Io vagabondo’ a ‘Dio è morto’, solo per citarne alcuni, fino al nuovo album ‘Cartoline da qui’ con cui hanno festeggiato i 60 anni di attività.

Un evento di impegno e intrattenimento anche "per ringraziare insieme delle 135 donazioni ricevute, di cui due da Roma, una da Brescia e quattro anonime. Sono convinto che fare del bene porti sempre del bene anche a se stessi e occorra parlare di ‘ricchezza al plurale’".

Questo è un concetto che Lorenzi ama ripetere spesso, anche in pubblico: "Significa lavorare e impegnarsi quindi per portare benessere non solo ai soci, ma anche ai fornitori ed essere accanto ai nostri clienti e al territorio, investendo nella valorizzazione dei dipendenti e collaboratori, che sono la vera energia dell’azienda".

Oltre ai Comuni anche due associazioni locali beneficeranno di una somma in denaro per il loro impegno costante. "Doneremo infatti 5mila euro – conclude Sergio Lorenzi – sia alla Caritas che alla Protezione civile di Forlimpopoli per il loro importante contributo a sostegno degli alluvionati".