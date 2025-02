Serata con le foto di Tiziana Catani

‘Chiudo gli occhi e viaggio’ è il titolo di un itinerario fotografico che racconta la vita della fotografa Tiziana Catani e che verrà proposto domenica nella sede dell’associazione culturale ‘Amici di Polenta’, ex Scuola elementare, via Polenta 524. Il programma prevede una serata conviviale che inizierà alle ore 19,45 con un momento conviviale e, a seguire, Tiziana Catani presenterà il suo excursus fotografico e di vita. Le immagini saranno commentate dal vivo e in interazione con il pubblico.

Catani ha iniziato a fotografare con l’avvento del digitale. Attenta a catturare i dettagli dell’ambiente che ci circonda, privilegia la realizzazione di racconti fotografici. Sensibile alle immagini in bianco e nero, ne cura personalmente le stampe oggetto di esposizioni in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì. Organizza e partecipa a mostre fotografiche collettive e personali. "La fotografia è il mezzo che mi permette di esternare i sentimenti – afferma Tiziana Catani – le emozioni e il pensiero. Ogni mia immagine nasce da ‘dentro’ bloccando l’attimo e rendendolo irripetibile. Non mi sento un tecnico della fotografia ma un poeta che scrive con le immagini servendosi della luce". Prenotazione obbligatoria per l’apericena al 329.7387513.

ma. bo.