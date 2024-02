Serata con Umberto Boaga

Nuova serata del Foto Cine Club di Forlì oggi alle 21.15 al Centro polifunzionale della parrocchia di San Marco in Varano, in via Firenze 207. L’appuntamento con la ’Serata con l’autore’ è in quest’occasione con il fotografo Umberto Boaga, storico socio del circolo. Una serata di audiovisivi all’insegna della leggerezza e del buonumore.

Il programma prevede proiezioni con questi titoli e temi: Il grande Botero; gli angeli del fango; Gli angeli del fango 2; Tasmania; Povero mondo; La donna è mobile; The Beatles; L’homo sapiens e l’ambiente; Piccolo mondo; Che freddo fa; Ch’orel (Marescotti). L’ingresso all’iniziativa del Foto Cine Club è libero.