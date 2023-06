Serata dantesca al chiostro di Pianetto col prof Ivan Zattini

Stasera alle 21, al chiostro di Pianetto spazio alla rassegna proposta dal Comune di Galeata intitolata ‘Legato con amore in un volume’ a cura di Ivan Zattini e dedicata agli ultimi tre canti del Paradiso, a conclusione del lavoro triennale di studio sulla Divina Commedia. La serata dantesca è dedicata alla lettura del canto XXXII del Paradiso. Zattini è fondatore e presidente dell’associazione ‘Satcitananda’, laureato in filosofia, docente e conferenziere, studioso di linguistica indiana ed esperto di tecniche di comunicazione e insegnamento. Ha studiato yoga e vedansta durante numerosi viaggi in India.