Serata dedicata ai missionari martiri

Stasera, in occasione della Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, il vescovo, mons. Livio Corazza, presiederà alle 20.30 in cattedrale la veglia dal titolo ‘Andate e invitate’. Porterà la sua testimonianza padre Pietro Rinaldi, superiore dei Saveriani di San Pietro in Vincoli, che racconterà la storia di alcuni martiri missionari fra cui quella di tre giovani saveriani, Luigi Carrara, Giovanni Didonè e Vittorio Faccin, e del prete congolese Albert Joubert, uccisi il 28 novembre 1964 nelle missioni di Baraka e Fisi in Congo e beatificati il 18 agosto 2024.