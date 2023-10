Serata dedicata al jazz all’Arci CanDischi

Stasera alle ore 21, presso CanDischi per acufeni, a san martino in Strada (via Rolandini 3a) si tiene l’incontro musicale pillole di filosofia sonora con Giordano Bezzi (tromba) e Gilberto Mazzotti (piano). Si tratterà di un’esecuzione con piano e tromba di improvvisazione su strutture musicali jazz. "Una serata quindi, come la definiscono i protagonisti della stessa "di affascinazione al jazz, fatta di parole in battere e note in levare. Il jazz si condivide, è filosofia, quindi da vivere, non solo da ascoltare". Il biglietto costa 5 euro e l’ingresso è riservato ai soci arci.