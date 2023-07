Serata della Rassegna 'Vivere la Legalità' Rinviata, 'L'Affaire Pompei' a Settembre

Vista l’impossibilità per alcuni relatori di poter intervenire all’Arena San Domenico, "causa sopravvenuti problemi di forza maggiore", come riferisce una nota del Comune, la serata della rassegna ’Vivere la Legalità’, in calendario domani alle 21, è rinviata a data da definire.

Il confronto dal titolo ’L’affaire Pompei’, promosso dall’assessorato alla Legalità del Comune di Forlì in collaborazione con l’Associazione NoViArt, "verrà quindi proposto nel prossimo periodo autunnale".

Per informazioni: email: [email protected]