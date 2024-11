Serata in musica al Castello

Ritorno al passato a Le Chateau Club di Terra del Sole, dove questa sera si rivivranno "le emozioni di un’epoca indimenticabile": dalle 22 infatti nei suggestivi locali del Castello del Capitano delle Artiglierie (o di Porta Fiorentina) andrà in scena ‘Remember Ics Club’, per rievocare l’evento che negli ultimi decenni del Novecento richiamava nella cittadella tantissime persone, desiderose di condividere allegramente notti all’insegna della musica, del divertimento e della convivialità. A ricreare l’atmosfera di allora nella pista principale le sonorità house e commerciale selezionate dall’inossidabile duo formato da Dj Pyton e Gaddo mentre la smoking room sarà avvolta dal funky e dalla disco music di dj Francesco Tassinari. Un party dedicato in primis agli over 30. L’ingresso è omaggio per chi è inserito in lista nominativa mentre al botteghino ha un costo di 12 euro comprensivi di un drink. L’appuntamento rientra nel format ‘Splendido wintertime’, l’agenda di eventi che seguono le partecipatissime serate quindicinali dei mercoledì d’estate nel grande parco del maniero cinquecentesco. Info e prenotazioni: 333.3616505. Le Chateau Club ha sede in via Cavallotti 2 a Terra del Sole.