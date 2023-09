Serata in musica per ripartire. Dj set e ’Chorus Fantasy’

Domani a Modigliana due eventi musicali. Dalle ore 19,30 davanti al bar ‘La Piazanova’ su via Garibaldi dj set di Ebro Carlucci con Valentino Negri al Sax e ad accompagnare il tutto la splendida voce di Sabrina Sotgiu. Dalle ore 18 si chiuderà la via dal Comune fino alla fontana di piazza Matteotti, che rimarrà agibile per le auto. La serata si svolgerà in collaborazione con l’azienda agricola Riccardo Fabbri e, sempre presso ‘La Piazanova’, sarà la possibilità degustare vini della ‘Cantina del Lupo’. Alla serata collabora anche la ‘Cantina dei Conti’ di zio Massi.

Alle ore 21 è previsto il ‘Concerto per Modigliana’ al Teatro dei Sozofili dove si esibirà il Chorus Fantasy, un coro polifonico, con solisti. Organizzato dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti e il Comune di Modigliana, dopo la fruttuosa collaborazione degli scorsi anni, il concerto sarà anche l’occasione per mettersi per una sera dietro le spalle le preoccupazioni di questi ultimi mesi per le alluvioni e del recente terremoto.

Il Chorus Fantasy è un famoso coro polifonico, con solisti, e repertorio che spazia dal Musical al Pop, dal Rock alla Commedia musicale italiana. Direzione di Annalisa Gardella e arrangiamenti del Maestro Orio Conti. Attivo da pochi anni, il coro Chorus Fantasy ha già preso parte ad importanti concerti, rappresentazioni teatrali e stagioni musicali. I brani in repertorio sono tratti da famosissimi musicals quali Rent, Hair, Chicago, Chorus Line, poi il mondo del Pop, del Rock con John Lennon, Leonard Cohen, Elton John e la Commedia musicale italiana. Il Concerto è reso possibile dal Comune di Modigliana, dalla Young Musicians European Orchestra, dal Ministero della Cultura, e dalla Regione Emilia-Romagna. Per info: [email protected]. Ingresso gratuito.

Giancarlo Aulizio