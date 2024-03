Serata solidale per la Terra Santa L'evento di beneficenza 'Pietre vive nella Terra di Dio' si terrà alle 19 al teatro Tiffany, con ricavato a favore della Terra Sancta School di Betlemme. Un'iniziativa della parrocchia di Santa Maria Lauretana per sostenere le popolazioni colpite dalle guerre, con un'asta di opere d'arte e letture di poesie in dialetto. Organizzazione della parrocchia, prenotazione obbligatoria.