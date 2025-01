Serena Castellucci espone nel ristorante. Da Luis a Collinello

Nelle sale del ristorante ‘da Luis’ a Collinello sono già in esposizione le opere dell’artista Serena Castellucci. Quelle in mostra sono le creazioni più recenti della pittrice che parte proprio in questi giorni per alcune date che la vedranno impegnata in giro per l’Italia. Da Luis, oltre che gustare le prelibatezze che da sempre contraddistinguono lo storico locale nelle colline sopra Bertinoro, negli stessi orari di apertura, sarà così possibile ammirare le opere concettuali e astratte di Castellucci.