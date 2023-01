Sergio Gori e il ricordo delle vittime italiane nel conflitto mondiale

Con la scomparsa di Sergio Gori la città perde una persona che negli ultimi quarant’anni ha contribuito, in modo determinante, a mantenere vivo il ricordo dei caduti forlivesi e romagnoli nell’ultima guerra mondiale. Ho conosciuto Sergio a metà degli anni ‘80 quando, come ufficio stampa del Comune di Forlì, avevamo frequenti contatti con il mondo dell’associazionismo combattentistico. Imparammo presto che lui era un punto di riferimento certo e affidabile nella organizzazione di tutti gli eventi che riguardavano la celebrazione della memoria dei Caduti.

Sergio rimase orfano in tenera età, essendo figlio di un soldato italiano che morì giovanissimo a El Alamein, durante il secondo conflitto mondiale, e venne cresciuto dalla madre, mai più risposatasi, che lo allevò con amore mantenendo sempre l’affetto verso il padre scomparso.

Diplomatosi ragioniere entrò alla Cassa dei Risparmi di Forlì divenendone ben presto un apprezzato e stimato funzionario.

Per molti anni ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Associazione Caduti e Dispersi in Guerra, sodalizio al quale mi onoro di aver fatto parte dopo il mio pensionamento, conducendo l’associazione sempre con equilibrio e capacità.

In virtù di questo, dopo la morte della professoressa Antonietta Flandoli Conti, la sostituì nell’impegnativo ruolo di presidente della Confederazione tra le Associazioni Combattentistiche.

Nelle tante manifestazioni celebrative nelle quali abbiamo collaborato ho sempre trovato in lui la persona che ti dava il consiglio giusto e ti indicava la soluzione più appropriata, sempre con modestia e senza farlo pesare. Tutti gli impegni li affrontava con lo stesso atteggiamento che aveva sul lavoro: rigore, precisione e soddisfazione per i risultati raggiunti.

Spero che Forlì, la sua città, lo sappia ricordare con il rispetto e la considerazione che egli ha sempre profuso per non far dimenticare il sacrificio dei nostri Caduti.

Io perdo un caro amico, una persona che mi era cara e della quale sentirò sicuramente la mancanza.

Ennio Gelosi

***

L’Anpi provinciale Forlì-Cesena e la sezione comunale di Forlì si uniscono al cordoglio della famiglia e della città, per la perdita di Sergio Gori. Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra e coordinatore della Confederazione tra le Associazioni Combattentistiche di Forlì. orfano di guerra, Gori fu sempre impegnato in difesa del ricordo, e dei valori civici , sempre presente a tutte le iniziative. Sentiremo la mancanza di un cittadino che ha lasciato un segno nella nostra Forlì. Gli sia lieve la terra.

Gianfranco Miro Gori, presidente provinciale Anpi,

e Vico Zanetti,

presidente Anpi Forlì