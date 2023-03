Sergio Muniz in ‘Cuori scatenati’

Al Teatro Comunale di Predappio sarà in scena questa sera alle 21 ‘Cuori scatenati’ interpretato da Sergio Muniz, Diego Ruiz, Francesca Nunzi, Maria Lauria, scritto e diretto da Diego Ruiz. ‘Cuori scatenati’ è una spassosa commedia sui rapporti di coppia, in particolare amori finiti ma che, in pratica, non finiscono mai. Le coppie interessate si trovano a dover affrontare imprevisti ed equivoci perché, come accade in situazioni del genere, i personaggi si trovano in posti sbagliati in momenti sbagliati creando situazioni paradossali. Fra Diego e Francesca si accende una grande passione amorosa che diventa incontrollabile e che viene scoperta proprio nel momento in cui si sta per celebrare un matrimonio. Quali saranno gli imprevisti di una coppia che trascorre una notte d’amore prima del divorzio? Il ritorno di fiamma può diventare pericoloso? Biglietto: intero 18 euro, ridotto 12.

r.r.