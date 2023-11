Serinar, dal Comune arrivano 400mila euro

Nell’ultima variazione di bilancio, approvata nella seduta del consiglio comunale di ieri, sono stati assegnati 400mila euro a Serinar, l’ente che si occupa della gestione del corso di medicina che ha sede a Forlì.

"Questo perché – spiega l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani –, i posti che il prossimo anno saranno destinati ai nuovi studenti arriveranno a 180. Ricordo che siamo partiti da 95, poi quest’anno già eravamo saliti a 130 e le previsioni parlano, appunto, di 180 nuove iscrizioni ricevibili per il prossimo anno accademico".

Un trend, quello di aumento dei posti disponibili nei corsi di laurea di medicina, comune a tutti gli atenei, dopo che negli scorsi anni è arrivato l’allarme per i pochissimi medici disponibili già adesso e con un previsto peggioramento della situazione nei prossimi anni.

Nel corso del suo intervento l’assessore ha anche sottolineato come questo aumento di studenti non sia un bene solo dal punto di vista "sanitario, ma anche come ricaduta economica per tutta la città di Forlì". I 400mila euro stanziati facevano parte dell’avanzo di bilancio di 15 milioni di euro dell’ente comunale.