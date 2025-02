Servizi agli ultra 65enni: "Chiedete in via Oberdan"

Il taglio del nastro ufficiale si è tenuto ieri, ma il Punto unico di accesso sanitario (Pua) è già attivo dall’inizio di dicembre in via Oberdan, nella sede dei Servizi sociali del Comune. Si tratta di un nuovo servizio di accoglienza, orientamento e accesso alla rete dei servizi socio-sanitari, pensato per offrire risposte appropriate agli over 65 (e a chi si occupa di loro).

Nel Punto unico si trovano stabilmente due assistenti sociali e un infermiere che hanno il ruolo di orientare i cittadini circa i percorsi assistenziali e le prestazioni sociosanitarie possibili, oltre a facilitare un eventuale percorso di presa in carico di persone non autosufficienti. I dati raccolti dal 2 dicembre al 31 gennaio mostrano già un quadro chiaro circa le modalità di accesso: in totale, nei primi due mesi di attività, i nuovi cittadini con bisogni socio-sanitari che sono entrati in contatto con il Pua sono stati 151, il 77% dei quali segnalati da familiari e il 17% dai Centri operativi territoriali. Le autosegnalazioni sono il 3%, mentre il 2% sono stati segnalati da amici o vicini di casa.

"Con il Pua – commenta l’assessora ai servizi sociali Angelica Sansavini – abbiamo fatto un passo in più nella collaborazione tra mondo sociale e sanitario e nella facilitazione a favore dei cittadini bisognosi e di chi sta loro vicino". Soddisfatto anche Francesco Sintoni, direttore del distretto sanitario di Forlì: "L’identificazione di un punto unico di accesso va verso la semplificazione dei rapporti con i cittadini, possibile anche grazie alle competenze di chi ogni giorno vi opera. Quando, tra circa un anno e mezzo, sarà completata la Casa di Comunità, questo servizio vi sarà implementato, ma noi abbiamo deciso di non attendere e partire subito con una sperimentazione che, un domani, riguarderà tutto il distretto, certi della sua grande utilità".

"I servizi socio-sanitari sul territorio sono molto ricchi – aggiunge Giuseppe Benati, direttore Ausl di Cure primarie e medicina di comunità – e per soddisfare le diverse necessità degli utenti c’è bisogno di grande integrazione tra le varie offerte: un bisogno che trova una risposta efficace con con il Pua". Concorda Pierluigi Rosetti, dirigente del servizio Welfare del Comune: "Siamo passati dalle parole ai fatti, applicando modelli teorici che ora rendono più immediati i rapporti con la pubblica amministrazione e consentono di accogliere al meglio chi vive un momento di difficoltà".

Si può accedere al Pua sia direttamente che prendendo un appuntamento. L’accesso diretto è previsto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, mentre l’accesso programmato è il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30. Per informazioni: 0543.712929, 0543.712955, o pua@comune.forli.fc.it

Sofia Nardi