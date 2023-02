"Servizi di Comunità nel 2026. Basteranno?"

"Il problema di cui si parla pochissimo è che la Romagna per la sanità è sotto finanziata dalla Regione. Parliamo di 80 milioni di euro in meno: con queste risorse si potrebbero ottenere molti benefici". Rosaria Tassinari, da settembre scorso deputata di Forza Italia, ha partecipato a lungo alla conferenza socio-sanitaria dell’Ausl Romagna, prima da sindaco di Rocca San Casciano e poi da assessore della giunta Zattini.

Tassinari, da anni sono al palo dei progetti importanti per la sanità forlivese: è solo questione di fondi?

"No, ma il tema della riallocazione delle risorse, in campo regionale, penso vada posto con decisione. Per la Casa della Salute ai Portici, che si chiamerà Casa di Comunità, però ci sono dei passi avanti".

Quali sono le novità per l’area ex Mangelli?

"La progettazione esecutiva è in corso, costerà circa 13 milioni e dovrebbe essere finanziata dal Pnrr. Per questa ragione, allo scopo di non perdere tali risorse, dovrà essere completata entro il 2026".

La struttura riuscirà almeno in parte a risolvere i casi poco gravi che così non affluiranno più al Pronto soccorso?

"Non lo so, non sono un tecnico. Ma mi pare che sia un contenitore rivolto soprattutto alle fragilità e alle cronicità. Non so se i medici e gli infermieri che saranno presenti nel poliambulatorio potranno essere in grado di fronteggiare tali situazioni. Il problema sollevato dai cittadini è anche un altro: chiedono di essere accompagnati in un percorso sanitario. La persona presenta il problema e poi viene indirizzato".

Come dare questo servizio?

"Si chiama Punto unico di ascolto e dovrebbe essere realizzato nella struttura dell’Ausl in via Colombo, perché non si può certo aspettare il 2026".

Torniamo alle questioni della medicina d’emergenza: il direttore generale dell’Ausl Romagna dice che mancano i medici. Anche avendo più soldi a disposizione, sarebbero sempre pochi.

"È vero, ma con maggiori dotazioni finanziarie si potrebbero cercare all’estero, come fanno altre regioni italiane. La Calabria li ha chiesti a Cuba o al Venezuela, per esempio. I medici sono sotto stress, in tutta Italia 3 mila dottori ospedalieri si sono licenziati negli ultimi anni. Nel decreto Milleproroghe, in discussione al Senato, si dà la possibilità di assumere anche gli specializzandi in Medicina". fa.gav.