Servizi di sicurezza, richiesti dieci addetti

Cooperativa di servizi cerca per il territorio forlivese 10 addetti/e ai servizi di sicurezza con esperienza nel ruolo. Le risorse si occuperanno di: attività di custodia, sorveglianza e di fruizione di siti ed immobili; gestione portinerie; controllo ingresso/uscita del personale, ricevimento utenza; controllo merci in entrata e in uscita, imbustamento prodotti degli utenti; smistamento posta e/o comunicazioni varie; gestione chiavi e telefoni, gestione del Registro di servizio; uso videoterminale, controllo visivo al monitor del funzionamento degli impianti tecnologici presso la portineria. Sono richiesti il possesso della patente B e di mezzo proprio, buone capacità relazionali e comunicative e assenza di precedenti penali e carichi pendenti. Gradito il possesso del diploma di scuola superiore. Candidarsi entro il 22 marzo.