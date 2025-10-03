Servizi extrascolastici, aiuti per i disabili

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole destina 5.000 euro alle famiglie con minori disabili, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, residenti nel territorio comunale per la fruizione di servizi extrascolastici invernali accreditati/convenzionati con un Comune del distretto forlivese. Un contributo per aiutare le famiglie ad affrontare le spese per il sostegno educativo e la frequenza di Centri pomeridiani extrascolastici.

Per beneficiare delle risorse è necessario essere residenti (in caso di non residenza della famiglia, bisogna documentare il motivo per cui il minore è presente sul territorio, come nel caso dell’ospitalità in strutture protette, affido familiare, ecc); essere in carico ai servizi sociali del Comune e al servizio di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Ausl; possedere il riconoscimento al diritto all’integrazione scolastica; la certificazione che prevede il sostegno scolastico; la condivisione con gli operatori socio – sanitari di riferimento di un progetto educativo che prevede l’inserimento del minore in un servizio educativo extrascolastico come opportunità significativa per il suo percorso di crescita; il nucleo familiare deve avere un’attestazione Isee non superiore a 25.000 euro. Verranno ammesse richieste fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo non potrà eccedere i 200 euro mensili per figlio (massimo erogabile per l’intero periodo, da ottobre a maggio, non superiore a 1.500 euro per figlio e di 2.000 euro per nucleo familiare).

Le domande vanno presentate su apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune (comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it) e inoltrate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it, oppure con raccomandata a/r al Comune (viale Marconi 81) o direttamente all’ufficio protocollo della sede municipale di Castrocaro.

Bisognerà allegare alla domanda anche il progetto educativo condiviso da famiglia, operatori sanitari e operatori sociali di riferimento. Il termine di presentazione della richiesta è il 10 ottobre. La graduatoria verrà pubblicata in forma riservata nel sito dell’ente; l’erogazione dei contributi avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta. In alternativa, dietro autorizzazione della famiglia beneficiaria, i contributi potranno essere liquidati direttamente al gestore del centro educativo pomeridiano frequentato.

Francesca Miccoli