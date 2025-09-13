Servizi per l’infanzia in crescita: "Asili nido, più posti e meno tasse. Domande: coperto quasi il 90%"

"Dietro ogni numero c’è un perché: quello di uno studio di gruppo continuo e integrato per affrontare tante tematiche diverse con altrettanti attori eterogenei". L’assessora Paola Casara, responsabile delle politiche per l’educazione e l’istruzione, inaugura il nuovo anno scolastico 2025/2026, che vede l’applicazione ai servizi dell’infanzia di "un percorso di coprogrammazione che poi diventa coprogettazione. Infatti, l’articolo 55 del decreto legislativo 117 del 2017, meglio conosciuto come codice del terzo settore – spiega –, ci permette di coinvolgere altri attori del privato sociale, insieme alle famiglie, alle imprese e al mondo associativo". È un metodo già sperimentato dal Comune di Forlì nelle iniziative ‘Extra scuola’ per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 15 anni, esteso poi agli adolescenti fino ai 18 in seguito alla pandemia da Covid-19, "quando ci siamo resi conto che stavano diventando una fascia fragile che aveva bisogno di risposte, di accompagnamento ai compiti ma anche di attività che coltivassero la creatività e l’avviamento verso il lavoro".

Obiettivo è costruire un sistema integrato e sostenibile, soprattutto per i bambini tra 0 e 3 anni, che guardi parallelamente all’analisi dei bisogni della famiglia, all’elaborazione di un’offerta educativa di qualità, alla conciliazione tra vita e lavoro dei genitori e allo sviluppo di modelli di governance condivisi.

"Ad aprile 2025 Forlì contava 117.852 abitanti, con dinamiche demografiche meno negative rispetto ad altri territori: nel 2024, ad esempio, abbiamo registrato 750 nati, tra i tassi più alti della regione, che bilancia il dato sulla mortalità. Un numero importante in un inverno demografico che coinvolge tutto il Paese – illustra Casara –. I bambini tra 0 e 4 anni sono circa 4mila, il 3,4% della popolazione. La sfida è attrarre e trattenere giovani e famiglie, e infatti anche sulle dinamiche migratorie abbiamo un dato favorevole: +9,8%, il doppio della media nazionale. Questo include gli stranieri, ma anche ragazzi che si trasferiscono qui per l’università, e poi costruiscono nel nostro territorio una famiglia, o lavoratori che arrivano in trasferta e poi rimangono, trovando in Forlì un giusto equilibrio di vita e di benessere".

Un’attrattività in cui gioca un forte ruolo anche il buon funzionamento dei servizi, tra cui proprio quelli dedicati ai bambini tra gli 0 e i 3 anni. "Quest’anno abbiamo registrato 1.064 iscrizioni ai nidi, un aumento sulle 891 dell’anno scorso, suddivise tra i nostri otto nidi comunali (350 bambini), cinque in concessione (169), tre convenzionati (373), un asilo privato (25), otto gruppi educativi (46) e cinque sezioni primavera (101). Di questi, 13 nuovi posti sono stati attivati in questi mesi, passando dai 571 del 2020 ai 743 di quest’anno – continua l’assessora –. Tutto questo si regge su 5 milioni di euro di risorse pubbliche, che arrivano dal Comune, dalla Regione e dal fondo sociale europeo, facendoci raggiungere quasi il 90% di copertura delle domande: la soglia del Pnrr è del 33%, dunque noi raddoppiamo di molto". Domande che registrano anch’esse un aumento considerevole negli ultimi anni: il 60% delle famiglie si rivolge ora ai servizi comunali per la formazione dei propri figli sia per motivi lavorativi e di mancanza di una rete parentale di supporto sia "perché attratti da un percorso educativo di qualità che permette ai bambini di sviluppare competenze e abilità dai primissimi mesi di vita".

Ma i fondi non guardano solo all’allargamento dei posti nido disponibili. "Stiamo lavorando anche all’abbattimento delle tasse, a nuove forme di finanziamento per garantire la sostenibilità del sistema, che deve continuare a poggiare sulla qualità dell’offerta e delle risorse umane", precisa Rossella Ibba, dirigente del servizio politiche per l’educazione e per i giovani del Comune. Uno sguardo particolare è indirizzato ai bambini con disabilità, i cui bisogni sono inseriti in un sistema integrato, retto da 150 operatori formati. "L’anno scorso abbiamo accolto tre bambini con disabilità, quest’anno ce ne saranno 7 – spiega Ibba –. Continuiamo a rafforzare il rapporto con l’Ausl e la neuropsichiatria infantile".