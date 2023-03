"Servizi più efficienti per le madri"

"Una società cresce quando vengono abbattuti i vincoli che frenano i progetti professionali e di vita delle persone. Sono convinta che sarà vera festa quando non ci sarà più bisogno di una giornata dedicata alle donne per sensibilizzare sul tema dell’eguaglianza di genere". Questo il pensiero di Diana Lolli, presidente del movimento Donne Impresa Confartigianato Forlì. Aggiunge Fabiola Foschi, coordinatrice del movimento: "Riteniamo anacronistico introdurre differenze fra donne madri e non. Chiediamo piuttosto maggiore attenzione e servizi più efficienti sia per le madri, sia per donne che si trovano a dover accudire un familiare in stato di necessità". Lolli conclude così: "I dati testimoniano che le giovani donne raggiungono, in media, titoli di studio più elevati rispetto ai coetanei maschi, eppure nel mondo del lavoro permane un forte gap: il tasso di occupazione femminile ancora oggi non raggiunge il 50%".