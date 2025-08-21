Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Cronaca"Servizi sanitari, solo dichiarazioni strumentali"
21 ago 2025
GIANCARLO AULIZIO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. "Servizi sanitari, solo dichiarazioni strumentali"

"Servizi sanitari, solo dichiarazioni strumentali"

Il direttore del distretto sanitario di Forlì, Francesco Sintoni, replica: "Difficoltà e criticità oggettive in cui versa il sistema sanitario nazionale".

direttore di distretto sanitario di Forlì, Francesco Sintoni

direttore di distretto sanitario di Forlì, Francesco Sintoni

Per approfondire:

Non si è fatta attendere la replica piccata e articolata del direttore di distretto sanitario di Forlì, Francesco Sintoni, alla nota congiunta dei capigruppo consiliari delle opposizioni Alba Maria Continelli della lista civica ‘In Comune per la comunità’ e Adriano Cheli di ‘ModiglianAttivAzione’ che hanno lamentato, sulla stampa, il progressivo impoverimento dei servizi sanitari a Modigliana. L’Ausl ribadisce invece la costante attenzione ai bisogni di salute delle persone assistite, con potenziamenti dei livelli assistenziali.

"Lasciano perplessi – sostiene Sintoni – le dichiarazioni strumentali rispetto a difficoltà e criticità oggettive in cui versa il sistema sanitario nazionale che non consentono di dare risposta immediata e compiuta a ogni richiesta, esempio l’ecografo (per l’ambulatorio del ginecologo, ndr), ma che interessano complessivamente il sistema e non dipendono dalla volontà politica di una amministrazione comunale. E sono stati realizzati e in corso investimenti per riqualificare l’offerta sanitaria sia strutturale che dell’organizzazione dei servizi".

Il direttore spiega poi che: "Il gruppo di Medici di medicina generale (Mmg) è coeso ed ora fortemente integrato con i percorsi aziendali di gestione della patologia cronica (diabete, scompenso cardiaco, broncopatia cronica), ed eroga un servizio di gestione delle urgenze/emergenze minori, con la segreteria telefonica, affidata a due impiegate, che ha migliorato i rapporti con la cittadinanza e l’accesso alle cure".

La dotazione dell’assistenza infermieristica domiciliare è raddoppiata; implementato l’ambulatorio infermieristico, integrato con i Mmg, per medicazioni, osservazioni e terapie acute e croniche; Modigliana è stata la prima sede del Distretto di Forlì nella sperimentazione di infermieri di famiglia e comunità.

Vengono elencati nuovi servizi come quello di reumatologia e lo spazio di ascolto per giocatori d’azzardo e famigliari (Slot) e la riattivata radiologia di base. L’offerta specialistica non è stata ridotta, sono confermate le sedi di continuità assistenziale e 118. La struttura dell’Ospedale di comunità, finanziata con fondi Pnrr, è totalmente rinnovata, con letti elettrici e di ultima generazione; sono state superate barriere architettoniche e realizzato adeguamento, ristrutturazione dei servizi igienici con miglioramento del benessere microclimatico.

"Come concordato coi consiglieri e l’amministrazione comunale – conclude Sintoni – stiamo predisponendo la Carta dei servizi per presentare le attività della Casa di Comunità e presto sarà attivato il Punto unico di accesso socio-sanitario destinato alle persone non autosufficienti per facilitare loro l’utilizzo dei servizi".

Giancarlo Aulizio

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata