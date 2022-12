Servizio civile, c’è anche la Caritas

La Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro ha presentato due progetti per un totale di 9 posti nell’ambito del Bando volontari emanato lo scorso 15 dicembre dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. I progetti, che prevedono una durata di 12 mesi per 25 ore a settimana, sono rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Il primo, dal titolo ‘Comunità che cresce’, ha come principale finalità quella di contrastare povertà, marginalità e situazioni di disagio favorendo percorsi di accompagnamento e opportunità di apprendimento per il reinserimento sociale e l’autonomia della persona. La sede del servizio sarà al centro di ascolto Buon Pastore.

L’altro progetto, ‘Giovani per la città’, si focalizza invece su una serie di proposte formative, educative e di socializzazione all’indirizzo di bambini e ragazzi e nel sostegno ai loro educatori al fine di facilitare esperienze di inclusione e apprendimento. Le attività si svolgeranno presso quattro oratori della città: il centro Welcome della parrocchia di Ravaldino, la parrocchia di Santa Maria del Fiore, la parrocchia di Regina Pacis e l’Ufficio di Pastorale giovanile.

Il Bando scade alle 14 di venerdì 10 febbraio. Per info, scrivere a [email protected]

Stefano Baudino