Servizio civile digitale Domande da spedire entro il 28 settembre

Arriva il bando di Servizio civile digitale, che offre ai giovani la possibilità di partecipare, entro il 28 settembre 2023, alla trasformazione digitale della città. Con l’obiettivo di promuovere l’inclusione digitale e fornire assistenza nelle sfide legate al mondo digitale, il Comune di Forlì ha sviluppato diverse iniziative che si concentrano sull’educazione e l’assistenza nella sfera digitale. Questo bando rientra in questo programma. I progetti disponibili negli enti del coordinamento provinciale; per conoscerli e per presentare la candidatura si può consultare anche il sito web del dipartimento: scelgoilserviziocivile.gov.it o si può in alternativa contattare gli uffici del coordinamento, al 340 9623056.

"Il Servizio civile digitale – sottolinea l’assessore comunale Paola Casara, presidente del Coordinamento provinciale degli enti di Servizio civile – rappresenta una grande opportunità per i giovani di Forlì e non solo, di mettere in pratica le proprie competenze digitali e contribuire in modo significativo alla trasformazione della nostra città".