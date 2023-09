Servizio civile digitale, i Comuni cercano tre giovani

Sono tre i giovani fra 18 e 28 anni cercati dai comuni di Forlimpopoli e Bertinoro nell’ambito del Bando del Servizio Civile Digitale che scade il 28 settembre alle ore 14. In particolare, Forlimpopoli cerca due figure per creare uno sportello di assistenza digitale rivolto ai cittadini per aiutarli a utilizzare i servizi on line attivati dall’Anagrafe e Stato civile e dal servizio scuola e sport. Vari i compiti che verranno affidati ai volontari. Per quanto riguarda l’anagrafe, ad esempio, quello di guidare i cittadini all’accesso dei portali digitali e aiutarli a ottenere la Carta d’identità elettronica (CIE), i certificati anagrafici, il cambio di residenza, il trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero, il cambio di indirizzo all’interno del Comune. Per Scuola e sport, i volontari saranno chiamati a fornire informazioni e orientamento agli utenti per aiutarli a usare il Portale per l’iscrizione ai servizi scolastici integrativi, come mensa e pre-post scuola, e per la gestione delle rette.

Bertinoro cerca invece una sola figura "per attivare il servizio entro la fine dell’anno – dichiara Raffaele Trombini, assessore alle politiche giovanili –. E’ un’occasione per svolgere un anno a supporto della comunità: il volontario diventa assistente digitale per ridurre il digital divide per anziani e per tutti coloro che hanno difficoltà di accesso ai sistemi informatici del Comune per prenotazioni o invio documenti. Contiamo di svolgere i colloqui entro novembre per attivare il servizio entro dicembre. Il volontario riceverà un compenso di 507,30 euro mensili per 25 ore settimanali". La domanda deve essere indirizzata all’ente esclusivamente online attraverso la piattaforma domandaonline.serviziocivile.it. Info: informagiovani.comune.forli.fc.itservizio-civileservizio-civile-digitale.