Servizio civile, quanti posti per i giovani

Per partecipare è necessario avere tra i 18 e i 28 anni e inviare la domanda entro il 10 febbraio alle 14. Sta per ripartire il progetto di servizio civile volontario e in provincia di Forlì-Cesena saranno disponibili più di 300 posti all’interno di progetti che coinvolgeranno i giovani in diversi settori: assistenza, educazione e promozione culturale e patrimonio ambientale. Il rimborso per tutti i partecipanti è di 445 euro per la durata di un anno. La Caritas ha presentato due progetti per un totale di 9 posti. Il progetto ‘Comunità che cresce’ (sede di servizio: centro di ascolto Buon Pastore, nella foto la mensa) ha come obiettivo principale di contrastare vecchie e nuove povertà, marginalità e situazioni di disagio, favorendo percorsi di accompagnamento e fornendo opportunità di apprendimento per il reinserimento sociale, l’autonomia e quindi il benessere della persona. Il progetto ‘Giovani per la città’, invece, ha come obiettivo garantire a bambini e ragazzi valide proposte formative, educative e di socializzazione e sostenere i loro educatori per far vivere esperienze di inclusione. Le attività si svolgeranno presso 4 oratori della città: 2 presso il centro Welcome della parrocchia di Ravaldino, 1 presso la parrocchia di Santa Maria del Fiore,...