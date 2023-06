Servizio civile: record di posti per la provincia

Record assoluto di posti disponibili per i giovani della provincia di Forlì Cesena in Emilia Romagna, con il nuovo bando di Servizio Civile Regionale.

Quest’anno il servizio offre "una vasta gamma di esperienze significative" rendono noto Comune di Forlì e VolontaRomagna ODV, che hanno sviluppato progetti nei settori dell’assistenza, della cura e conservazione delle biblioteche, dell’educazione e della promozione culturale, nonché del tutoraggio scolastico. "Progetti che offrono ai giovani l’opportunità di contribuire al benessere della comunità locale e di sviluppare competenze preziose per il loro futuro", spiega un’informativa della giunta.

Nel dettaglio, la provincia di Forlì Cesena si distingue quest’anno per aver messo a disposizione il più alto numero di posti nella storia del servizio civile regionale: saranno 75 le opportunità per i giovani che desiderano partecipare a questa esperienza. Altri ambiti di intervento saranno: assistenza, cura e conservazione delle biblioteche, educazione e promozione culturale, tutoraggio scolastico. I progetti proposti dal Comune di Forlì e VolontaRomagna ODV "offrono una varietà di ambiti di intervento che rispecchiano le diverse esigenze della comunità".

"L’apertura del nuovo bando in Emilia Romagna – afferma Paola Casara, assessore comunale e presidente del coordinamento provinciale – darà ai giovani volontari anche la possibilità di sviluppare competenze personali e professionali che saranno fondamentali per il loro futuro". L’avvio dell’esperienza di servizio civile regionale in provincia è previsto tra settembre e ottobre. Le candidature saranno possibili fino al 23 luglio; quindi i giovani tra i 18 e i 29 anni possono già da ora presentare la propria candidatura. Tutte le informazioni sono disponibili su serviziocivilefc.it.