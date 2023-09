Servizio di bus a chiamata ora attivo in 22 fermate

E’ iniziato nel territorio di Bertinoro, il servizio di bus a chiamata BusSì. Sono interessate le frazioni di San Pietro in Guardiano, Santa Maria Nuova, Santa Croce e Panighina per un totale di 22 fermate. Le nuove fermate saranno contrassegnate da segnaletica BusSì e rilevate digitalmente sull’applicazione myStart. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a inserire parte del nostro territorio all’interno di un servizio di trasporto pubblico innovativo, che nasce nell’ottica dell’ottimizzazione dei mezzi, dei costi e della riduzione delle emissioni essendo un servizio a chiamata – dichiara l’assessore all’ambiente, Raffaele Trombini (foto) –. Aggiungiamo così un’ulteriore opportunità di spostamento per tutti i nostri cittadini con il vantaggio di prenotare e gestire i propri tragitti attraverso una semplice app dal cellulare. Incrementiamo quindi di 22 fermate le attuali 106 dell’area Ovest. Volevo ringraziare Amr, Start Romagna e il Comune di Cesena che ci hanno permesso di salire a bordo". L’app myStart è scaricabile sia su Android che IOS. Occorre poi seguire le indicazioni per la registrazione. Fino al 1 ottobre il servizio sarà gratuito per tutti. A partire dal 1 ottobre, continuerà ad essere gratuito per i possessori di abbonamento, mentre avrà un costo di 50 centesimi per chi ne fosse sprovvisto. Info: www.startromagna.itbussi.