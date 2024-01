Servono aiuti per i negozi lungo la Cervese

Ho chiesto alla Provincia un indennizzo per il disagio economico subìto dai piccoli esercizi commerciali su via Cervese a causa del ritardo nella sua riapertura. Lo slittamento dei tempi, come appreso in consiglio comunale da un mio precedente question time, sono dipesi da un sottoservizio non segnalato all’operosa impresa edile aggiudicataria dei lavori. Questo episodio, sommato all’altro ‘periodo morto’ a causa dell’alluvione, ha comportato un drastico calo degli affari, fino ad azzerarsi completamente:  proprio d’estate quanto l’arteria è molto trafficata e si lavora maggiormente. Nonostante tasse e comunque parametri di congruità dell’Agenzia delle Entrate non giustificheranno questo mancato gettito. A questo punto, forte del fatto che in consiglio comunale ho sempre votato secondo scienza e coscienza per il bene dei forlivesi e mai per partito preso, invoco i consiglieri provinciali di centrodestra affinché aiutino quei 4-5 esercizi commerciali così importanti nel tessuto sociale dei tre paesini del quartiere Pievequinta-La Caserma-Casemurate.

Franco Bagnara,

consigliere comunale

Movimento 5 Stelle