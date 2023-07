Servono fondi presto "Macelleria sott’acqua, ho riaperto con le forze di famiglia e volontari"

di Matteo Bondi

"Io ho danni per almeno 100mila euro. Ho dovuto mettere mano ai miei risparmi e a quelli della mia famiglia. Pensavo di rimettere a posto casa con quei soldi, ma dovrò rivedere i miei piani. Quando ho letto che la Camera di Commercio darà 2.500 euro a tutte le aziende, senza distinguere i danni subiti, mi sono cascate le braccia". A parlare è Andrea Di Venti, titolare della macelleria che si trova in via Lughese 1, di fianco al vecchio passaggio a livello (ora in disuso) oltre il quale si imboccava via Isonzo. Siamo nel cuore del quartiere alluvionato di San Benedetto e vicinissimi al corso del fiume Montone, che per un tratto è proprio parallelo alla ferrovia.

"Sia chiaro – precisa Di Venti, aderente a Confcommercio –, ben vengano anche questi 2.500 euro, anche se forse era meglio darli in maniera proporzionale al danno, ma quello che manca e che purtroppo credo che mancherà sono i soldi dello Stato".

La sera del 16 maggio la macelleria di via Lughese è stata travolta dall’alluvione. "Io ero dentro anche se eravamo chiusi – racconta –, avevo anche messo l’automezzo sopra al marciapiede, come se quei pochi centimetri potessero fare la differenza in caso di allagamento. Mai avrei pensato a una cosa del genere...". Poi è arrivato, letteralmente, il fiume: 1,70 metri di acqua dentro alla macelleria. L’attività è stata chiusa per 41 giorni. "Ho dovuto buttare via tutto, io lavoro con il fresco, solo alcuni prosciutti in alto si son salvati – spiega –. Tutte le attrezzature, il furgone che era fuori... Il conto si fa presto a farlo, sono almeno 100mila euro, considerando anche il mancato guadagno della chiusura forzata. A proposito dei ristori, si sarebbe anche potuto chiedere alle aziende quanti erano i danni, tanto lo sappiamo".

La riapertura l’ha già pagata e in parte è dovuta all’aiuto di tante persone. "La cosa positiva di tutta questa faccenda è la solidarietà delle persone, dal vicino di casa agli sconosciuti che venivano a dare una mano. Il tessuto sociale c’è, le persone ci sono, manca la chiarezza delle istituzioni. Sono venuti a fare i sopralluoghi, anche con l’elicottero, hanno promesso aiuti, ma non si vede niente. Per poter riaprire sono andato nelle tasche dei miei, ho attinto ai risparmi che avevo messo da parte per rimettere a posto la casa". Con un ulteriore problema: "Anche se chiuso, ho dovuto pagare i contributi ai dipendenti, gli affitti: oltre 30.000 euro sono usciti, anche se non entrava niente".

Soluzioni? "Basterebbe anche che ci permettessero di accedere a dei finanziamenti a tasso zero, come ha fatto la Bcc per conto suo per quel che ha potuto. Così invece ci si sente lasciati soli dalle istituzioni. Fortunatamente non dalle persone".

In questi giorni ha fatto discutere la mossa della Camera di Commercio di suddividere 2,5 milioni in una serie di aiuti da 2.500 l’uno, che proprio Confcommercio, l’associazione a cui Di Venti aderisce, ha criticato (all’opposto, Confartigianato e Legacoop hanno difeso l’iniziativa): "Capisco che si fa prima a dare 2.500 euro a tutte le aziende alluvionate, ma, forse, si poteva anche vedere che danni c’erano e dare in maniera proporzionata. Qui vicino a me c’è un’azienda di macchine agricole che avrà almeno 4 o 5 milioni di danni, mentre ci sono negozi che con 3.000 euro se la sono cavata e hanno riaperto quasi subito".