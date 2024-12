"Servono iniziative per le famiglie"

"Vengo al parco di via Dragoni quasi tutte le mattine, specialmente quando sono con la mia nipotina. Questa è un’area verde molto adatta ai bambini". Esordisce così Daniele Zattini, insegnante in pensione che per 43 anni ha lavorato ai Salesiani. Oggi è un nonno a tempo pieno. Ed è proprio nell’attenzione verso i bambini che Daniele individua la chiave per il successo e il miglioramento di un parco: "Queste aree sono vive se vengono organizzate tante iniziative rivolte alle famiglie e in particolar modo ai bambini. Qui ne vengono già effettuate diverse, che coinvolgono i bambini dell’asilo Arcobaleno e della parrocchia, ma potrebbero essere ulteriormente moltiplicate".