"Servono interventi" L’opposizione chiede manutenzione extra sui condotti sotterranei

I gruppi consiliari Pd, Forlì e Co. e Movimento 5 Stelle chiedono, attraverso una nota congiunta, massima attenzione al sistema fognario pubblico viste le difficili condizioni meteorologiche. "Chiediamo che il Comune metta in campo immediatamente interventi straordinari – spiegano – per fronteggiare l’emergenza alluvione. Mentre i segni dell’esondazione del 16 e 17 maggio sono ancora purtroppo ben visibili, a Forlì la condizione di criticità e forte stress del sistema fognario cittadino ha ormai ampiamente superato il livello di guardia".

A distanza di tre settimane dai fatti, insomma, gli ultimi allagamenti del weekend fanno scoccare l’ora delle polemiche. "Come già evidenziato da quartieri, cittadini, associazioni e dai nostri gruppi consiliari, il sistema fognario è in una fase di forte compromissione a causa del fango e dei detriti riversativisi. In particolare nei primi giorni dopo l’alluvione, nei quali l’assenza di un sufficiente coordinamento e di adeguati mezzi meccanici hanno lasciato molti volontari senza istruzioni in merito alle modalità di smaltimento della coltre di melma. Aspetti che a bocce ferme – precisano – andranno chiariti anche per valutare eventuali errori e responsabilità nella catena di comando". L’opposizione sottolinea che "è quindi ben comprensibile il forte timore dei residenti dei quartieri più colpiti che paventano nuovi allagamenti derivanti dalla chiusura di pozzetti e condotti, che provocherebbero, a loro volta, ulteriori danneggiamenti e degrado di beni ed edifici". In conclusione la richiesta: "Chiediamo che l’amministrazione comunale, sentiti i tecnici e la Protezione civile, comunichi ai cittadini un quadro puntuale della situazione e dei punti di maggiore criticità e proceda immediatamente a una pulitura straordinaria del sistema fognario, facendo ricorso a tutti i mezzi disponibili".

Il consigliere comunale di Italia Viva Massimo Marchi (che non ha firmato il comunicato precedente) sottolinea invece come "Forlì adesso abbia bisogno di unità, non di polemiche. Noi ci siamo e non intendiamo accodarci a chi cerca di sfruttare la comprensibile sofferenza di tante famiglie e attività economiche per provare a trarne un beneficio politico. Si moltiplicano in questi giorni le esternazioni di partiti ed esponenti politici che si sforzano di formare lunghi elenchi di problemi, ma di fronte a un colpo così violento sulla nostra città l’atteggiamento da tenere non è quello di aspettare che qualcosa non funzioni per farci sopra un comunicato stampa. Bisogna prendere il telefono e segnalarlo a chi di dovere. Usare quindi i ruoli istituzionali e la rete di contatti per contribuire a dare una mano a risolvere i problemi".

Moreno Zoli, presidente dell’associazione culturale ‘Il Filo Rosso’, ribadisce la "mancanza di coordinamento e di gestione dell’emergenza" e spiega come in "altri comuni non abbiano fatto cose miracolose, ma abbiano seguito una linea guida stabilita, che pur fra mille difficoltà ha funzionato, nei limiti del possibile. Vorrei chiarezza e ammissioni di responsabilità nel caso ci fossero, perché qui è in gioco la vita dei cittadini forlivesi. Il vicesindaco ha dichiarato ‘che alcune fogne di privati sono ancora ostruite dal fango e ciò, oltre a determinare possibili allagamenti in caso di pioggia, continua a far confluire il fango nella rete fognaria primaria provocando nuove ostruzioni e momentanei collassi’". Secondo Zoli, "ha fatto così ricadere la colpa sui privati e non sulla gestione dell’emergenza che ha portato a tutti questi disagi". Se il fango è stato buttato nelle fogne, è a causa "della mancanza di coordinamento e di gestione", perché "i volontari non sapevano come fare". A lui risulta anche di volontari e aziende che non hanno dato una mano perché non sapevano a chi chiedere o nessuno li ha richiamati.

Gianni Bonali