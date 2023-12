Servono più progetti e meno intrighi

Il Pd amministra Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola e Santa Sofia: di questi, Forlimpopoli è il comune più grande. Si può discutere, certo, se gli ultimi 4 anni con la giunta di Milena Garavini siano stati caratterizzati dalla gestione dell’esistente o se invece abbiano portato nuove idee (nel paese capace di inventarsi il ‘mito’ di Pellegrino Artusi). Quello che sembra difficile da sostenere è che si possa pensare di mandare a casa la sindaca con 23 questionari anonimi del più stretto gruppo dirigente del partito. In altre parole: se il Pd ha altri progetti, li dica; ma che siano tali, non intrighi di segreteria. Anche perché poi i dem dovranno decidere come giocare la partita di Forlì città.