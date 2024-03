Sesta edizione col botto: "Siete punti di riferimento, grazie anche a chi non vince"

È terminata la sesta edizione dell’iniziativa del Carlino pensata per individuare i tre baristi (in questo caso le tre bariste) più amati della città e del comprensorio. Questa edizione è tornata a numeri pre Covid: un totale di oltre 21mila tagliandi compilati.

Un traguardo importante che ancora una volta ribadisce l’affetto nei confronti di una professione che, spesso, riesce a catalizzare intere micro comunità e fungere da punto di riferimento umano e sociale. Ad accompagnare il Carlino in questo percorso sono due partner storici: Confcommercio ed Estados Cafè.

"Siamo contenti di poter dare continuità a questa iniziativa alla quale teniamo molto – le parole del presidente di Ascom Confcommercio Roberto Vignatelli –, un bel modo per dare un riconoscimento a persone che ogni mattina si fanno trovare dietro al bancone con un sorriso e valorizzare persone che ci sono sempre vicine e che ogni giorno si impegnano, spesso con fatica, ad alzare la saracinesca. Tengo a ringraziare non solo i baristi che hanno ottenuto centinaia e, in alcuni casi, anche migliaia di voti, ma tutti coloro che si impegnano ogni giorno con professionalità, a prescindere dalle classifiche".

Andrea Zocca è presidente di Fipe Confcommercio, la branca dell’associazione di categoria che si occupa proprio dei pubblici esercizi: "I numeri di coupon arrivati alla redazione del Carlino sono numericamente importanti e lo sono ancora di più in un’epoca di digitalizzazione in cui non è così scontato che così tante persone si impegnino a ritagliare e compilare dei tagliandi: è un segno in più che mostra quando il gioco abbia presa sul territorio. Il bar, del resto, è un luogo importantissimo per quanto riguarda la socializzazione e questo vale soprattutto per le zone decentrate e per i paesi, che infatti hanno ottenuto ottimi risultati e questo deve inorgoglire, al di là dei premi. Un’altra riflessione sui dati: le cinque prime posizioni della classifica sono toccate a delle donne: è bello vedere come, in questo lavoro, le donne abbiano una marcia in più".

Se il sorriso, la professionalità e la simpatia sono tra gli ingredienti più importanti per fare di un barista un ottimo barista, senz’altro un ruolo fondamentale lo gioca il caffè, forse il prodotto da bar per eccellenza: "Noi teniamo moltissimo alla formazione di chi lavora dietro al bancone – sottolinea Daniele Versari di Estados –, tant’è che mettiamo in campo dei corsi che non riguardano solo i nostri clienti, anche perché è vero che una buona miscela è importante, ma è altrettanto fondamentale la maestria dei baristi. Siamo orgogliosi di dare continuità nel tempo a questo percorso che torna a dare forza a un legame antico: quello tra la lettura del giornale e il piacere di un buon caffè".

Per un imprevisto dell’ultimo minuto alla premiazione è mancato il sindaco Gian Luca Zattini, storicamente affezionato al concorso (anche attivamente, visto che non ha mai nascosto di esprimere ogni anno il suo voto, pur senza rivelarne il destinatario), ma al suo posto è intervenuto l’assessore Vittorio Cicognani: "Vengo da una famiglia di fornai e sin da piccolo davo una mano in cassa, perciò conosco le professioni a contatto con il pubblico. Sono soddisfatto che questa iniziativa contribuisca a dare ai baristi le attenzioni che meritano".

A premiazioni ultimate non resta che dare l’appuntamento ai baristi e ai loro affezionatissimi clienti alla prossima edizione.

s. n.