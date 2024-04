Settebello compie 50 anni festa allo storico salottificio

Un meraviglioso traguardo, raggiunto nell’epoca travagliata in cui sono sempre più numerose le aziende costrette ad abbassare le saracinesche. Il salottificio Settebello di Terra del Sole ha compiuto ieri 50 anni celebrando la speciale ricorrenza nel corso di una festa che ha visto protagonisti non solo gli storici titolari Franco Altini ed Elveo Daporto, ma anche dipendenti e collaboratori in un sano clima di gioiosa condivisione.

Un’avventura iniziata l’8 aprile del 1974. Erano gli anni delle contestazioni giovanili e dei figli dei fiori, di Iva Zanicchi vincitrice a San Remo e della Germania campione del mondo di calcio mentre Papa Paolo VI si apprestava a inaugurare l’anno santo. La rivoluzione digitale era distante ancora anni luce. Dopo aver maturato un’esperienza come artigiani in seno ad altri salottifici, Franco ed Elveo decidono di tentare l’avventura in proprio. Danno così vita a un’impresa che nel tempo ha saputo costantemente rinnovarsi ma sempre all’insegna di una tradizione intesa come somma di precisi valori: qualità, comfort, eleganza, minuziosa cura del dettaglio grazie alla maestria di artigiani abituati a lavorare a mano, dal taglio alla cucitura dei materiali fino alla rifinitura dei particolari di ogni singolo prodotto. Tanto è vero che uno degli slogan aziendali è ‘la qualità non ha fretta’.

"Molto è cambiato in questo mezzo secolo, soprattutto i trend e le dinamiche di mercato – raccontano Altini e Daporto – ma abbiamo sempre tenuto fede ai nostri valori. Abbiamo vissuto alterne vicende, alti e bassi: oggi abbiamo dieci dipendenti ma siamo arrivati ad averne anche diciotto. Riceviamo dai fornitori tessuti, fusti e legno e poi pensiamo noi a tutto, dalla a alla z".

Nel cortile antistante l’immobile di via Biondina si respira un’atmosfera che la dice lunga sul clima sereno della quotidianità aziendale. Mentre il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi e il consigliere comunale Alessandro Ferrini si rallegrano con i due titolari, Andrea e Monica Altini, figli di Franco e già da anni in azienda, coccolano con gli occhi azzurrissimi e fieri il papà e il socio amico. "Se sono arrivati a questo traguardo è per l’onestà e l’umiltà che ne hanno sempre contraddistinto l’operato" dichiarano. Una dedizione che li ha accompagnati per ben mezzo secolo e c’è da giurarci li accompagnerà ancora per molto tempo.