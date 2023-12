Settimana corta dal 2024 per la filiale di Areajob: "Più tempo per gli affetti" Areajob, agenzia per il lavoro con sede a Forlì, offre ai propri dipendenti un giorno libero in più alla settimana, a parità di stipendio, per migliorare la qualità delle relazioni e il benessere dei collaboratori. Una scelta innovativa che mira a valorizzare le reazioni umane e il loro potenziale.