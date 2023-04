Settimana corta e smart working

Settimana corta e lavoro agile al centro di un incontro oggi alle 18 (in corso Mazzini 140) con Maria Giorgini, segretaria generale Cgil di Forlì, e Alessandro Ronchi, membro della direzione nazionale di Europa Verde. "Gli studi e i primi esempi dimostrano che lavorare 4 giorni a settimana invece che 5 non riduce la produttività, ma migliora la qualità della vita e quella del lavoro insieme – dicono i promotori –. In Italia vorrebbe sperimentarla un dipendente su tre, e in tanti apprezzerebbero nuove forme di flessibilità positiva e concordata. Assieme alla settimana corta, lo smart working è uno dei nuovi strumenti per conciliare meglio il lavoro con esigenze personali e familiari".