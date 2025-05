Settimana della legalità. È attesa Lucia Borsellino

Una grande attenzione per le scuole di ogni ordine e grado, e l’incontro con Lucia Borsellino, figlia del magistrato Paolo, sono gli ingredienti principali della 4ª edizione della ‘Settimana della Legalità - Forlì, vivere la legalità’ da lunedì 19 a giovedì 22. A presentare il programma sono state l’assessora alle legalità, Emanuela Bassi, la dirigente comunale, Rossella Ibba, la coordinatrice del progetto ‘Cittadini di oggi e di domani’, Francesca Fantini, e la presidente di Aics Forlì, capofila della rete associativa del progetto, Catia Gambadori. Sono 41 le associazioni che daranno vita ai vari appuntamenti in città. Si parte lunedì con la premiazione del concorso ‘Io non mi volto’. L’appuntamento per gli studenti partecipanti è alle 9 al San Luigi, dove si terrà uno spettacolo-dibattito con l’attore Roberto Mercadini.

Martedì mattina alla Casa della Legalità in viale dell’Appennino 282 laboratori per le scuole, alle 17 nel cortile della Fabbrica delle Candele vengono laboratori a cura delle varie associazioni, mentre in sala si terranno le restituzioni artistiche delle scuole dell’infanzia, elementari e medie. Alle 18 sul palco andrà in scena ‘Ti sarà sembrato’ con gli alunni dell’istituto professionale Ruffilli e lo spettacolo teatrale ‘La legalità illumina la democrazia’ delle classi della scuola media Caterina Sforza. Alle 20,30 toccherà gli studenti della scuola elementare Manzoni presentare il loro ‘Il paese senza sole’. Le restituzioni, così come i laboratori, proseguiranno anche mercoledì 21 alle 17, mentre alle 18, il palco sarà per lo spettacolo di burattini dell’associazione Atelier delle Figure.

Alle 21, nel salone comunale, verrà proiettato lo spot ‘Forlì - Vivi la Legalità’ che precede l’incontro con Lucia Borsellino. Doppia location per l’ultimo giorno: giovedì 22 alle 17 all’ex Asilo Santarelli incontro con l’associazione Mondo Libero dalla Droga e con la Polizia Locale. Alle 18,15 gli agenti, insieme al Nucleo CInofilo Emilia Romagna saranno protagonisti del laboratorio interattivo che precede il flash mob musicale curato da Cosascuola. Ancora musica, alle 21 alla Fabbrica delle Candele, con ‘Patrie d’autore. Canzoni per raccontare la Costituzione’ a cura di Accademia InArte.

Matteo Bondi