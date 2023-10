Settimana nazionale della dislessia, arriva lo sportello d’ascolto

Da domani all’8 ottobre torna l’appuntamento annuale con la Settimana nazionale della dislessia. Sarà attivato uno Sportello d’ascolto per ricevere informazioni, confrontarsi e scambiarsi suggerimenti per affrontare i DSA, in particolare sui temi che riguardano il percorso scolastico e il passaggio dalla scuola al lavoro. Saranno presenti il dottor Fabio Scaliati, la dottoressa Alessia Maffeo e le volontarie Marina Censoni ed Elisa Aletti. L’appuntamento è per domani ore 16-18, presso la Sala Techne (via Michelangelo Buonarroti 1). Il servizio è gratuito. Per prenotare un colloquio scrivere a [email protected].