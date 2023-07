"Sezione sportiva, tante belle opportunità Poi mi vedo imprenditore"

Giuseppe Gaspari, promosso con 100 nella sezione sportiva, come hai vissuto l’esperienza di questo esame?

"All’inizio ci sono stati alcuni problemi: per prima cosa è giunta la notizia delle commissioni solo interne, poi il decreto che ci esonerava dalle prove scritte: queste sono state notizie bomba, arrivate all’ultimo, per chi come noi che si preparavano agli scritti da 3 anni. Dilagava inoltre l’opinione che sostituire gli scritti con una singola domanda all’esame orale ci avrebbe messo solamente in maggior difficoltà. Di sicuro continuare a studiare fino a luglio è stata un’esperienza nuova per tutti noi, forse non estremamente piacevole... e la tensione si è fatta sentire".

In più avete dovuto fare i conti con l’alluvione.

"Infatti, alcuni di noi sono stati colpiti, altri si sono rimboccati le maniche per aiutare chi aveva perso tutto nelle zone dove l’acqua e il fango si sono mangiate ogni ricordo".

Che cosa ti ha trasmesso la frequentazione del liceo sportivo?

"Abbiamo partecipato ad alcune importanti esperienze come l’incontro sulla giustizia riparativa con Agnese Moro. Tra le esperienze formative con la scuola abbiamo anche conseguito il brevetto di assistente bagnanti".

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?

"Il futuro per me rimane accompagnato dai libri: sono già iscritto alla facoltà di fisica di Bologna. Poi chissà, spero di avere una buona idea e diventare un imprenditore".

Trovi che il liceo, al di là delle nozioni, abbiamo anche un valore formativo importante?

"Una cosa è certa: questi cinque anni hanno segnato la mia vita e non solo: compagni di banco, professori e collaboratori sono le persone con cui abbiamo condiviso tutte le mattinate per cinque lunghi anni, contraddistinte da risate, pianti, di gioia e di dolore, litigi, sostegno reciproco, complicità e furbate. Dire che tutto ciò sia indimenticabile sarebbe un eufemismo... di sicuro se anche non ci fosse rimasto nulla dai libri di scuola, qualcosa ci rimarrà sicuramente dalle persone e dalle esperienze di questi anni di liceo".