’Sfanghiamola!’ arriva a Forlì

’Sfanghiamola!’ il concerto benefico e di raccolta fondi per la Romagna colpita dall’alluvione, dopo il successo riscosso a Rimini, arriva anche a Forlì. Da oggi pomeriggio, a partire dalle 17, si esibiranno in Piazza Morgagni numerosi artisti, appartenenti a diverse generazioni ma tutti accomunati dalla volontà di fare qualcosa di utile per la città attrverso la musica. Il ricavato delle birre che verranno vendute, sarà devoluto interamente a sostegno di quella fetta di popolazione più colpita. Gli ospiti della serata saranno: Modena City Ramblers (foto), Duo Bucolico, España Circo Este, Giacomo Toni, The Urgonauts, Sidobe Dj Dj, Andrea Missiroli, Crista, Edodacapo, Margò, Corner in Bloom, Maura, Di Base, Tommaso Venturelli, I Santini, Petunia Sauce. Hanno preso parte all’organizzazione dell’evento diverse attività forlivesi: 3 Civette, Mikeset, Gitana, Jump Café, Free Pizza, Bifor e Industree.