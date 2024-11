Sfida a distanza. Domani Salvini in centro,. Schlein al circolo Cava

Matteo Salvini torna a Forlì per sostenere i candidati al consiglio regionale, in particolare il capolista, l’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo. Il segretario della Lega sarà alla pasticceria ‘Le 3 sorelle’ (piazza Saffi, lato Camera di Commercio) domani alle 18.30. Quasi lo stesso orario nel quale anche un altro leader nazionale sarà in città: si tratta della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a sostegno dei candidati Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi. L’appuntamento è alle 18 al circolo Arci di viale Bologna 250 alla Cava, "una delle zone maggiormente colpite dall’alluvione", sottolinea una nota del Pd, probabilmente anticipando uno dei contenuti che Schlein toccherà nella sua visita. Con lei anche il segretario regionale Luigi Tosiani.

Un ulteriore segretario nazionale, questa volta dei Verdi, Angelo Bonelli, è atteso in città oggi alle 11.30 al Bar Flora in piazza Saffi, dove incontrerà i candidati all’assemblea legislativa, Sara Londrillo e Alessandro Tassinari. Lo stesso bar (Flora) accoglierà un altro leader dello stesso partito (Alleanza Verdi e Sinistra): si tratta di Nicola Fratoianni, che guida la componente di Sinistra Italiana. Domenica alle 11 risponderà alle domande dei militanti.

Oggi alle 9 è atteso nella sede di Forza Italia in piazza Saffi il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: incontrerà la stampa locale con i candidati al consiglio regionale. Il ministro si sposterà poi alle 10.30 a Galeata per l’inaugurazione della comunità energetica promossa dalla cooperativa Fare del Bene.

La campagna elettorale porta nel nostro territorio anche i candidati alla carica di governatore dell’Emilia Romagna: quello di centrosinistra, Michele de Pascale, e di centrodestra, Elena Ugolini. Domattina de Pascale sarà a Predappio, per una passeggiata a partire dalle 9 (ritrovo alla Ferramenta Camporesi, angolo via Gramsci), per incontrare gli esercenti e i cittadini. Alle 10 si sposterà a Bertinoro dove guiderà l’incontro ‘Cara Romagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto’ presso la Ca’ de be’. Ugolini sarà a Forlì alla Collina dei Conigli alle 21 per un incontro organizzato dalla lista ‘Civici Elena Ugolini Presidente’.

Sempre domani arriverà in città anche il capogruppo di Forza Italia al senato, Maurizio Gasparri, che incontrerà nella sede di piazza Saffi i candidati alle 10.30. La ministra per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia) incontrerà studenti e imprenditori al Cnos-Fap Salesiani in via Episcopo Vecchio 9 lunedì alle 11.40, mentre alle 12.30 sarà in municipio con il sindaco Gian Luca Zattini.

