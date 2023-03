Sfida a Pieveacquedotto "Il centro storico è vivo"

"Il centro di Forli è vivo e ben rappresentato, nonostante qualcuno ne canti il ’de profundis’ immotivatamente, perché i titolari e gli operatori delle attività, che sono l’anima pulsante del centro storico, svolgono il loro lavoro tutti i giorni con passione, cortesia e professionalità". Parola di Gianni Nannini, presidente dell’associazione ’Forlicentrostorico’, che interviene nel dibattito di cui il Carlino ha dato conto in varie puntate, innescate dall’ennesimo insediamento commerciale previsto a Pieveacquedotto. Nannini ha nel mirino le associazioni di categoria del commercio, cui contesta "il mancato dialogo con tutti gli operatori del centro", mentre all’attuale amministrazione comunale "non diamo colpe per ciò che ha ereditato, ma a distanza di 3 anni dall’insediamento, non abbiamo ancora visto il ’Progetto centro storico’". Per Giancarlo Corzani, direttore di Confesercenti, "l’uscita di Nannini è imbarazzante. Dov’era lui quando le associazioni da sole ressero l’urto di scontri duri con gli amministratori di allora quando si parlava di questa devastante programmazione di urbanistica commerciale? Nannini si è appalesato in anni più recenti, sempre a fianco dell’attuale amministrazione".

Nella polemica interviene anche Daniele Valbonesi, segretario del Pd forlivese, che criticando la previsione commerciale presso il casello dell’A14, ritiene "totalmente inadeguate le conseguenti scelte urbanistiche compiute dall’amministrazione Zattini". Valbonesi ripropone infine una domanda che da tempo è ripetuta da vari soggetti: "Dove sono finite le promesse elettorali e il roboante proposito di Zattini per un grande piano di rilancio del centro storico? Se ne sono perse le tracce, mentre l’attuale amministrazione continua a promuovere centri commerciali alla periferia della città".