Sfida a tre in corso Mazzini Lotta a colpi di accetta Video virale sul web

Per una frazione di secondo, per un paio di millimetri, non c’è scappato il morto. Nel cuore della città, in galleria Saffi: cinquanta metri dalla piazza omonima, fulcro di Forlì, cento metri dal comando provinciale dei carabinieri.

Tre uomini in lotta: uno armato di accetta; l’altro che brandiva in pugno – stretto sull’asta da inserire sul telaio – la sella d’una bicicletta; il terzo a mani nude: ed è stato proprio quest’ultimo che ha rischiato di rimetterci la pelle. Stramazzato a terra in un inseguimento, è stato aggredito dall’uomo armato di accetta, l’inseguitore; il fendente di quest’ultimo è però stato anticipato d’una frazione di tempo grazie a un colpo di reni del tizio steso; la lama arcuata dell’arma gli è arrivata a un paio di millimetri dal cranio, deflagrando in una corolla di scintille di fuoco al contatto coi sanpietrini del selciato.

Scena da orologio del tempo. Da gladiatori di strada, in centro storico, tra corso Mazzini, il palazzo delle Poste, via Pedriali. Sfida all’ultimo respiro ripresa col cellulare da un residente di corso Mazzini, mercoledì alle 20.40, e poi diffusa sull’orizzonte sconfinato del web. Dov’è stata circuitata a nastro con centinaia di clic. Lo stesso ’cineoperatore’ ha immediatamente allertato la polizia. Arrivata poco dopo. Quando sul posto era rimasto solo uno dei tre contendenti, a terra, sul porfido di corso Mazzini. Trasportato in ospedale, l’uomo, 30enne marocchino, regolare sul territorio, è stato poi dimesso. La procura ha aperto un fascicolo: l’uomo che brandiva l’ascia, coetaneo e connazionale del ferito, irregolare sul territorio italiano, è stato indagato per tentato omicidio e minaccia aggravata con l’uso delle armi. La polizia l’ha riconosciuto per i suoi precedenti: contro di lui c’era già stato un provvedimento di espulsione. Al momento irreperibile e ricercato, si pensa che abbia lasciato la città. Anche il terzo contendente è stato riconosciuto. Sarebbe pure lui un marocchino, in questo caso con regolare permesso di soggiorno.

Tutti e tre sono clienti del minimarket etnico di corso Mazzini, da tempo finito nel mirino delle proteste, anche veementi, dei residenti, in quanto teatro – riferiscono gli stessi abitanti – di escandescenze assortite da parte dei sempre numerosi frequentatori; reiterate sono state le segnalazioni alle forze dell’ordine di agitazioni e bivacchi notturni. Il negozio è entrato adesso nel mirino del questore di Forlì. Che ieri sera ha emesso un provvedimento di chiusura amministrativa di 15 giorni.

Il combattimento, scattato per chissà quale diavolo di motivo, si srotola, stando al girato, alle 20.40. In tutto, un minuto e 44 secondi. Nessun altro in strada. I tre sembrano all’inizio senza alleanze. Poi s’intuisce che il tipo con l’accetta ce l’ha con gli altri due. Ha un berrettino. Indossa i jeans. E sembra aver famigliarità con quell’arnese, che fa giravoltare tra palmo e pollice al pari dei pistoleri dei western.

Il tizio con la sella è sotto il portico. Dopo varie grida in linguamadre – probabilmente di minaccia reciproca –, il disarmato corre via. L’uomo con l’accetta lo insegue. Scatti e controscatti. E sappiamo com’è andata alla fine. Il terzo allora raggiunge l’assalitore; non impugna più la sella; lo sfida a mani nude. Col braccio para un colpo. Poi la fuga. Ed ecco uno che grida: "Carabinieri, carabinieri!". L’uomo con l’accetta fugge. Seguito da un altro. Resta a terra il ferito. Arriva la polizia. Il pezzo di contrada resta deserto, livido. Come un’arena gladiatoria.

Maurizio Burnacci