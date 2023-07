Sfida goliardica tra balestrieri, le donne vincono per 17 punti

Continua l’allegra estate della Compagnia Balestrieri di Terra del Sole, la più titolata d’Italia. Nei giorni scorsi l’arena sotto le mura medicee ha ospitato una manifestazione all’insegna della goliardia: la gara uomini contro donne. Un agone che ha visto imporsi la pattuglia al femminile, vincitrice grazie a un punteggio netto, 238 a 221. "Le ragazze in realtà sono più forti – dice Manuel Leonardi, presidente della Compagnia –. Questa volta ci hanno addirittura lasciato a 17 punti di distanza". Le tiratrici ce l’hanno messa tutta per mettere in difficoltà i colleghi maschi anche costringendoli indossare un costume da ape. "Ci hanno anche fatto cambiare i cavalletti e provare su un bersaglio differente".

Le magnifiche nove impostesi nell’originale competizione sono Agnese Rossi, Marianna Flamigni e Paola Santandrea (30 punti ovvero l’en plein); Monica Olivucci (28), Elena Miserocchi (26), Francesca Brasini e Alessandra Del Zenero (25), Patrizia Baravelli (24), Jessica Aguilera Navarro (20). Così composta la squadra dei ‘maschietti’: Fausto Assirelli (30 punti), Manuel Leonardi (29), Alex Ragazzini (27), Paolo Fragorzi e Marco Del Zenero (25), Andrea Benericetti (23), Marco Olivucci e Massimo Ragazzini (21), Massimiliano Bellino (20). Prossimo appuntamento per i tiratori il 30 luglio per un’altra gara ideata dal vulcanico presidente. "Poi sarà tempo di vacanza prima del grande appuntamento del Palio di Santa Reparata".

Francesca Miccoli