Sfilata canina in piazza Machiavelli a Castrocaro

Domani alle 16 piazza Machiavelli a Castrocaro torna a ospitare una sfilata cinofila promossa da Mondo Pet (toelettatura e negozio per animali). Alle 15.30 apertura delle iscrizioni.

Tutti i pelosi dovranno essere iscritti all’anagrafe canina regionale ed essere in salute. Obbligatorio l’uso del guinzaglio di misura non superiore a un metro e mezzo, i conduttori dovranno avere con sé sacchetti e museruola. Premi ai primi tre classificati, alla piccola canaglia, al nonno sprint; tra gli altri riconoscimenti, quello speciale assegnato dalla giuria e il tale e quale al binomio formato da cane e amico umano che siano più somiglianti tra loro. Gadget in omaggio a tutti gli iscritti. Info: 348.9113796.